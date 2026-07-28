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Rapid im Europacup

Nur Rasen ist krank – alle heiß auf Premiere

Conference League
28.07.2026 18:30
Rapid bejubelte bereits in Andorra einen sicheren 3:1-Sieg.
Rapid bejubelte bereits in Andorra einen sicheren 3:1-Sieg.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Das erste Pflicht-Heimmatch, einige Stadion-Neuigkeiten und den Aufstieg vor Augen – darum wird Rapids Rückspiel in der Conference-League-Quali am Mittwoch gegen Santa Coloma interessant. Und Transfers? Sportchef Markus Katzer kann noch nichts Neues berichten, Amane gilt weiter als Topaktie.

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„Wir haben dieses Spiel zu gewinnen, müssen mit der selben Disziplin und Konzentration wie zuletzt agieren“, so Trainer Johannes Hoff Thorup. „Wir wollen einen guten, schönen Sieg feiern und mit einem klaren Ergebnis drüberkommen“, fordert Sportchef Markus Katzer.

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