Nur Rasen ist krank – alle heiß auf Premiere

Das erste Pflicht-Heimmatch, einige Stadion-Neuigkeiten und den Aufstieg vor Augen – darum wird Rapids Rückspiel in der Conference-League-Quali am Mittwoch gegen Santa Coloma interessant. Und Transfers? Sportchef Markus Katzer kann noch nichts Neues berichten, Amane gilt weiter als Topaktie.