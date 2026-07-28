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Nach OpenAI-Angriff

US-Techfirmen gründen KI-Sicherheitsallianz

Digital
28.07.2026 07:36
OpenAI hatte den Vorfall „beispiellos“ genannt.
OpenAI hatte den Vorfall „beispiellos“ genannt.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem ersten bekannt gewordenen eigenständigen Hackerangriff durch Künstliche Intelligenz haben mehr als 30 US-Technologieunternehmen eine Sicherheitsallianz gegründet. Dem Bündnis namens Open Secure AI Alliance gehören Konzerne wie IBM, Nvidia, Microsoft und Palantir an, hieß es am Montag in einer Erklärung der Unternehmen.

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Sie setzen zur Problemlösung ebenfalls auf KI und warnen die Politik zugleich vor einer stärkeren Regulierung. Konkret wollen die Unternehmen sogenannte Open-Source-Modelle Künstlicher Intelligenz zur Cyberabwehr bereitstellen. Programmierer sollen diese dann weiterentwickeln.

An der neuen Sicherheitsplattform ist auch die angegriffene Plattform Hugging Face beteiligt. Zu den Gründungsmitgliedern zählen weiters Cisco, Dell und CrowdStrike.

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Bei dem Aufsehen erregenden Vorfall Mitte Juli hatten sich KI-Modelle des Unternehmens OpenAI selbstständig gemacht und die beliebte Programmierplattform Hugging Face gehackt. Sie brachen dabei aus einer Sicherheitsumgebung aus und verschafften sich Zugang zum Internet. Das heizte Befürchtungen an, besonders fortgeschrittene KI-Modelle seien unkontrollierbar.

Der Angriff auf Hugging Face gilt als der erste bekannt gewordene Fall, in dem ein KI-Modell eigenständig einen Cyberangriff in der realen Welt ausgeführt hat. OpenAI hatte den Vorfall „beispiellos“ genannt.

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