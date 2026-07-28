US-Techfirmen gründen KI-Sicherheitsallianz

Nach dem ersten bekannt gewordenen eigenständigen Hackerangriff durch Künstliche Intelligenz haben mehr als 30 US-Technologieunternehmen eine Sicherheitsallianz gegründet. Dem Bündnis namens Open Secure AI Alliance gehören Konzerne wie IBM, Nvidia, Microsoft und Palantir an, hieß es am Montag in einer Erklärung der Unternehmen.