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„Grenze überschritten“

UEFA attackiert FIFA wegen Infantinos WM-Pläne

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.07.2026 18:49
UEFA-Präsident Aleksander Ceferin
UEFA-Präsident Aleksander Ceferin(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Damit wird eine Grenze überschritten, die die für den Fußball verantwortlichen Institutionen niemals überschreiten dürften“, teilte der europäische Verband mit. Die UEFA nehme die Privatisierungspläne von FIFA-Boss Gianni Infantino sehr ernst. 

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„Die Seele und die Führung des Fußballs sind keine Handelsware – erst recht nicht bei völliger Intransparenz darüber, wer finanziell davon profitiert. Niemand von uns ist Eigentümer des Fußballs. Er steht der FIFA nicht zum Verkauf“, heißt es weiter in dem UEFA-Statement.

Grund: Die FIFA sorgt mit Plänen für einen Milliarden-Deal für die Rechte an ihren Turnieren für neuen Wirbel. Der Fußball-Weltverband will einen Teil der kommerziellen Rechte an seinen Turnieren an Investoren verkaufen und mehr als vier Milliarden Dollar (3,51 Mrd. Euro) erlösen, wie er mitteilte.

Auch künftige WM-Turniere sollen dann unter dem Dach eines neuen Unternehmens organisiert werden, dessen Mehrheits-Eigentümer der Weltverband wäre. 

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Infantino könnte später neue Aufgabe erhalten
Ein FIFA-Sprecher bestätigte, dass erwartet wird, dass Thrive die Führung der geplanten Investorengruppe übernehmen werde. Die FIFA arbeitet nach Angaben des Sprechers bei ihren Plänen mit der Investmentbank JPMorgan zusammen. Ein solcher Deal könnte auch Auswirkungen auf Infantinos Aufgaben bei der FIFA haben: Sollte das Modell umgesetzt werden, könnte der 56-Jährige nach dem Ende seiner bis 2031 erwarteten letzten Amtszeit als FIFA-Präsident das neue Unternehmen als Commissioner oder Geschäftsführer leiten. Es sei aber noch nie darüber gesprochen worden, ob Infantino nach Ablauf seiner letzten Amtszeit ein solches Amt übernehme, sagte ein FIFA-Sprecher.

FIFA-Boss Gianni Infantino
FIFA-Boss Gianni Infantino(Bild: AP/Eduardo Verdugo)

Der FIFA-Präsident und die FIFA-Verwaltung müssten jedoch – sofern es genehmigt wird – führende Rollen in dieser Einrichtung einnehmen, um gemäß den Statuten des Weltverbandes die Kontrolle über jede Tochtergesellschaft zu behalten. Ähnliche Pläne hatte Infantino schon im Jahr 2018 verfolgt, als er für die Club-WM und eine weltweite Nations League einen Milliarden-Deal unter Beteiligung saudi-arabischer Investoren anstrebte. Dieses Geschäft erhielt innerhalb der FIFA aber keine ausreichende Unterstützung und kam daher nicht zustande.

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