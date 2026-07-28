Mutter in den eigenen Exkrementen liegen lassen

Die hygienische Versorgung der betagten Frau dürfte katastrophal gewesen sein. Die 89-Jährige soll vom Sohn unter anderem in den eigenen Exkrementen liegen gelassen worden sein – massivste Hautablösungen waren die Folge. An ihren wund gelegenen Stellen sollen auch Pflaster nicht gewechselt worden sein. Die Folge: Es bildeten sich massive Entzündungen und Auflegegeschwüre, die sich bis auf die Knochen ausbreiteten.