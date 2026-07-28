Hilfsbereiter Vater überwies Geld an falschen Sohn

Anzeige bei Polizei am Montag

Der 69-Jährige ging davon aus, tatsächlich mit seinem Sohn zu kommunizieren, und überwies den geforderten Betrag. Erst später erkannte er, dass er Betrügern aufgesessen war. Daraufhin erstattete er am Montag Anzeige bei der Polizei. Diese hat Ermittlungen aufgenommen.