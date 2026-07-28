Mit Waffe Trafik überfallen: Täter auf der Flucht

Ein bewaffneter Überfall hat Dienstagnachmittag in Krems einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein maskierter Mann stürmte mit einer Pistole in eine Trafik, bedrohte eine Angestellte und erbeutete Bargeld. Anschließend flüchtete er. Eine Alarmfahndung läuft.
Der Mann hatte um 15.50 Uhr die Trafik mitten im Kremser Stadtgebiet betreten, eine Pistole gezückt und Bargeld verlangt. Danach hat er mit einer Beute in noch unbekannter Höhe zu Fuß. Wohin, ist derzeit noch unklar.
Die Mitarbeiterin der Trafik blieb unverletzt, erlitt nach ersten Informationen aber einen Schock. Die Polizei hat sofort eine Alarmfahndung eingeleitet. Trotz des Großaufgebots konnte der Räuber vorerst nicht gefasst werden.
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