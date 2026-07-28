Bayern-Legende Neuer spricht über Karriereende

Torhüter-Legende Manuel Neuer erlebte mit Deutschland eine WM zum Vergessen, in der vergangenen Saison zeigte der 40-Jährige, dass er trotz fortgeschrittenen Alters aber immer noch zu den Besten seiner Zunft gehört. Nun sprach der Bayern-Keeper erstmals konkret über den Zeitpunkt für das Karriereende ...
„Es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre“, sagte Neuer am Dienstag im Trainingslager der Münchner am Tegernsee und meinte damit den Sommer 2027. „Ich spiele die Spiele nicht, um zu sagen, das ist jetzt mein letztes Spiel. Egal, ob ich jetzt vielleicht in dem einen oder anderen Stadion das letzte Mal gewesen bin, aber jetzt schauen wir mal.“
Vertrag im Mai verlängert
Neuer hatte im Mai seinen Vertrag bei den Bayern um ein Jahr verlängert – und das dürfte wohl die letzte Verlängerung gewesen sein. Der Grund, warum er nicht schon in diesem Sommer die Karriere beendete, lag am guten Gefühl, das er derzeit bei seinem Klub verspüre.
„Ich hätte vielleicht in 85 Prozent der Fälle aufgehört, aber in dieser Mannschaft, mit dem Staff und Trainerteam macht es einfach Spaß. Wir haben immer die Möglichkeit, um alle Titel zu spielen“, so Neuer.
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