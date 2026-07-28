Bayern-Legende Neuer spricht über Karriereende

„Es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre“, sagte Neuer am Dienstag im Trainingslager der Münchner am Tegernsee und meinte damit den Sommer 2027. „Ich spiele die Spiele nicht, um zu sagen, das ist jetzt mein letztes Spiel. Egal, ob ich jetzt vielleicht in dem einen oder anderen Stadion das letzte Mal gewesen bin, aber jetzt schauen wir mal.“