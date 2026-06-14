„Meistgehasst“: Spielerfrau erwartet Shitstorm

Dass Laura Abla, die Freundin von Spaniens Teamspieler Dani Olmo, bei der WM wohl kaum ihrem Heimatland Deutschland die Daumen drücken wird, wird ihr wohl den einen oder anderen unschönen Kommentar einbringen. Die Influencerin rechnet damit, in den kommenden Wochen die „meistgehasste Deutsche“ zu werden ...