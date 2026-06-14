Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Schadet die ORF-Wahl der Regierungsspitze?

Community
14.06.2026 11:10
Welche Auswirkungen hat die ORF-Wahl auf unsere Politik?
Welche Auswirkungen hat die ORF-Wahl auf unsere Politik?(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Community
Von Community

Die Entscheidung über die künftige Führung des ORF sorgt derzeit für Diskussionen in Politik und Öffentlichkeit. Während die Regierungsparteien die getroffene Wahl verteidigen, sehen Kritiker darin eine Belastung für die politische Glaubwürdigkeit und werfen der Regierung zu großen Einfluss auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor. Unsere Frage des Tages vom 14.06.2026 lautet daher: „Schadet die ORF-Wahl der Regierungsspitze?“

0 Kommentare

Hat die Entscheidung rund um die ORF-Führung Ihrer Meinung nach Auswirkungen auf das Vertrauen in die Bundesregierung, oder wird die Debatte überschätzt? Wie wichtig ist Ihnen die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Sehen Sie die Wahl als normalen politischen Vorgang oder als problematisches Signal? Und welche Folgen erwarten Sie für die Regierung und die öffentliche Wahrnehmung in den kommenden Wochen und Monaten?

Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
14.06.2026 11:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
212.480 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
121.044 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
92.758 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Außenpolitik
Neuer Russen-Aufmarsch entlang der NATO-Grenze
1383 mal kommentiert
Die russischen Kapazitäten entlang der NATO-Ostflanke werden aktuell vervielfacht.
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
786 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Niederösterreich
Wirbel um Aggro-Kater: Jetzt spricht der Besitzer
592 mal kommentiert
Kater-Streit in einer Siedlung in NÖ: Während die Vorwürfe weiter für Wirbel sorgen, meldet sich ...
Mehr Forum
Frage des Tages
Feiern Sie am Sonntag Vatertag?
Diskutieren Sie mit!
Aus für Alkohol in Automaten: Ging das zu weit?
Das sagen die Leser
ORF-Wahl regt auf: „Alles Augenauswischerei“
Frage des Tages
War die Wahl von Clemens Pig vorab „ausgepackelt“?
Zuwanderungs-Debatte
Braucht Österreich eine Einwohnerobergrenze?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf