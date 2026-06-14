Die Entscheidung über die künftige Führung des ORF sorgt derzeit für Diskussionen in Politik und Öffentlichkeit. Während die Regierungsparteien die getroffene Wahl verteidigen, sehen Kritiker darin eine Belastung für die politische Glaubwürdigkeit und werfen der Regierung zu großen Einfluss auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor. Unsere Frage des Tages vom 14.06.2026 lautet daher: „Schadet die ORF-Wahl der Regierungsspitze?“
Hat die Entscheidung rund um die ORF-Führung Ihrer Meinung nach Auswirkungen auf das Vertrauen in die Bundesregierung, oder wird die Debatte überschätzt? Wie wichtig ist Ihnen die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Sehen Sie die Wahl als normalen politischen Vorgang oder als problematisches Signal? Und welche Folgen erwarten Sie für die Regierung und die öffentliche Wahrnehmung in den kommenden Wochen und Monaten?
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