Schadet die ORF-Wahl der Regierungsspitze?

Hat die Entscheidung rund um die ORF-Führung Ihrer Meinung nach Auswirkungen auf das Vertrauen in die Bundesregierung, oder wird die Debatte überschätzt? Wie wichtig ist Ihnen die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Sehen Sie die Wahl als normalen politischen Vorgang oder als problematisches Signal? Und welche Folgen erwarten Sie für die Regierung und die öffentliche Wahrnehmung in den kommenden Wochen und Monaten?