„Sind Sie ein Erbschleicher, Herr Trischler?“

Die Sterne, das Geld und die Wahrheit! Wer ist der um 50 Jahre jüngere Mann an Gerda Rogers Seite, der sich so souverän auf dem Society-Parkett bewegt, wirklich? Alles Kalkül und perfekte Inszenierung? Die „Krone“ konfrontierte ihn mit den Gerüchten um seine spezielle Beziehung zu der Starastrologin.