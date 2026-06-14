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Mann bei Gerda Rogers

„Sind Sie ein Erbschleicher, Herr Trischler?“

Oberösterreich
14.06.2026 11:00
Clemens Trischler gemeinsam mit Gerda Rogers am Pöstlingberg. Die Astrologin hat eine Wohnung ...
Clemens Trischler gemeinsam mit Gerda Rogers am Pöstlingberg. Die Astrologin hat eine Wohnung samt Büro in Linz.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Die Sterne, das Geld und die Wahrheit! Wer ist der um 50 Jahre jüngere Mann an Gerda Rogers Seite, der sich so souverän auf dem Society-Parkett bewegt, wirklich? Alles Kalkül und perfekte Inszenierung? Die „Krone“ konfrontierte ihn mit den Gerüchten um seine spezielle Beziehung zu der Starastrologin.

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Er ist jung, geschniegelt, immer präsent – und an der Seite einer der schillerndsten Frauen Österreichs, der Starastrologin Gerda Rogers. Seit Jahren sorgt Clemens Trischler für Schlagzeilen, Gerüchte und hochgezogene Augenbrauen. Manager? Ziehsohn? Nutznießer? Oder der Mann, der aus Zufall sein Schicksal fand?

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