Unsportliche Biker-Aktion nach Crash

Ein Motorradfahrer musste am Samstag in Schoppernau (Vorarlberg) einem zweiten Biker, der ihm auf der Gegenfahrbahn entgegenkam, ausweichen und stürzte. Der Unfallverursacher scherte sich nicht groß darum und fuhr weiter.
Ein 63‑jähriger Motorradlenker war am Samstag gegen 13.50 Uhr auf der L200 von Warth in Richtung Au unterwegs. In Schoppernau kam ihm in einer Linkskurve ein unbekannter Motorradlenker entgegen, der gerade dabei war, ein Auto zu überholen. Der Biker befand sich dabei zur Gänze auf der Gegenfahrbahn. Der 63‑Jährige musste ein Ausweichmanöver nach rechts einleiten und krachte dabei gegen eine Straßenmauer. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Straße. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Dornbirn gebracht.
Der Unfallverursacher fuhr nach dem Crash einfach weiter und hielt nicht an. Dann dürfte er es sich doch anders überlegt haben, er kehrte nämlich zur Unfallstelle zurück, verließ diese aber erneut, ohne seine Daten bekanntzugeben. Der Mann trug schwarze Motorradbekleidung, am Bike war ein Kennzeichen aus dem Bezirk Feldkirch angebracht.
Zeugen des Vorfalls werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Au in Verbindung zu setzen: +43 (0) 59 133 8122
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