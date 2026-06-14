Unsportliche Biker-Aktion nach Crash

Ein 63‑jähriger Motorradlenker war am Samstag gegen 13.50 Uhr auf der L200 von Warth in Richtung Au unterwegs. In Schoppernau kam ihm in einer Linkskurve ein unbekannter Motorradlenker entgegen, der gerade dabei war, ein Auto zu überholen. Der Biker befand sich dabei zur Gänze auf der Gegenfahrbahn. Der 63‑Jährige musste ein Ausweichmanöver nach rechts einleiten und krachte dabei gegen eine Straßenmauer. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Straße. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Dornbirn gebracht.