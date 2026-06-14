Infantino gedenkt Brandopfern von Crans-Montana

„Fußball lehrt uns Menschlichkeit“

Bise zu dem WM-Spiel in San Francisco zu empfangen, sei für ihn von großer Bedeutung, schrieb Infantino. Es sei trotz der Freude über die WM wichtig, „einen Moment innezuhalten und derer zu gedenken, die bei der Tragödie in Crans-Montana im Wallis Anfang des Jahres ihr Leben verloren haben oder von ihr betroffen waren – unter ihnen viele mit Bezug zum FC Lutry“, schrieb der FIFA-Präsident, der selbst aus dem Wallis stammt. Bei dem Drama in Crans-Montana kamen 41 Menschen ums Leben, 115 wurden verletzt. „Der Fußball lehrt uns Menschlichkeit, und wir sind in Gedanken bei den Familien, Freunden und Angehörigen aller Betroffenen“, schrieb Infantino.