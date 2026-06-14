Vom Flüchtlingscamp ins grelle WM-Rampenlicht

Der Frust war ihnen ins Gesicht geschrieben. Die Türken konnten nicht fassen, was in Vancouver passiert war. Die drei Punkte hatte man zum Abholen eingeplant, doch Australien machte Güler und Co. einen Strich durch die Rechnung. Beim großen Fight der „Socceroos“ – die den ersten WM-Startsieg seit 20 Jahren feierten – stach offensiv vor allem ein Spieler heraus.