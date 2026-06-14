Vom Flüchtlingscamp ins grelle WM-Rampenlicht

Mit seinem Tor beim 2:0-Sieg gegen die Türkei hat Nestory Irankunda nicht nur ganz Australien verzaubert. Ein Abenteuer beim FC Bayern kam vielleicht noch zu früh, jetzt könne die Sprintrakete erneut in Europa durchstarten. Der heute 20-Jährige wurde einst in Tansania geboren – und könnte auf der Playstation ein beliebter Kicker werden.
Der Frust war ihnen ins Gesicht geschrieben. Die Türken konnten nicht fassen, was in Vancouver passiert war. Die drei Punkte hatte man zum Abholen eingeplant, doch Australien machte Güler und Co. einen Strich durch die Rechnung. Beim großen Fight der „Socceroos“ – die den ersten WM-Startsieg seit 20 Jahren feierten – stach offensiv vor allem ein Spieler heraus.
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