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Nichts mehr zu retten

Kleintransporter brannte komplett aus

Vorarlberg
14.06.2026 12:05
Der brennende Wagen.
Der brennende Wagen.(Bild: Feuerwehr Bludenz, Krone KREATIV)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Eine böse Überraschung erlebte der Lenker eines Kleintransporters am Samstag in Bludenz (Vorarlberg): Auf der Fahrt stieg plötzlich Rauch aus dem Fahrzeiug empor, kurz darauf brannte es auch schon. 

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Am Samstag um 13.15 Uhr war der Lenker des Transporters von der L190 in Bludenz über die Gemeindestraße „Am Tobel“ in die Sonnenbergstraße unterwegs, als plötzlich dicker Rauch vom Fahrzeug aufstieg. Sofort hielt er das Auto an und stieg aus. Nachdem er das Fahrzeug verlassen hatte, brach im Frontbereich Feuer aus, das rasch auf die angrenzende Einfriedung samt Bepflanzung übergriff. 

Die Unfallstelle.
Die Unfallstelle.(Bild: Feuerwehr Bludenz, Krone KREATIV)

Der Transprter brannte in weiterer Folge komplett aus, die Einfriedung wurde auf einer Länge von fünf bis acht Metern beschädigt. Zudem wurde der Asphalt im Bereich der Brandstelle durch die Hitzeeinwirkung stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden. Die Löscharbeiten übernahm die Freiwillige Feuerwehr Bludenz mit zwei Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften. Für die Dauer des Einsatzes richteten Beamte der Polizeiinspektion Bludenz eine kurzzeitige Umleitung ein.

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