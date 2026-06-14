Kleintransporter brannte komplett aus

Der Transprter brannte in weiterer Folge komplett aus, die Einfriedung wurde auf einer Länge von fünf bis acht Metern beschädigt. Zudem wurde der Asphalt im Bereich der Brandstelle durch die Hitzeeinwirkung stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden. Die Löscharbeiten übernahm die Freiwillige Feuerwehr Bludenz mit zwei Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften. Für die Dauer des Einsatzes richteten Beamte der Polizeiinspektion Bludenz eine kurzzeitige Umleitung ein.