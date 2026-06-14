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EX-Klub bestätigt Tod

NFL trauert! Pro-Bowler stirbt mit nur 36 Jahren

US-Sport
14.06.2026 11:42
2020 spielte Aldon Smith für die Dallas Cowboys.
2020 spielte Aldon Smith für die Dallas Cowboys.(Bild: AP/Ron Jenkins, Krone KREATIV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die NFL trauert um Aldon Smith. Der ehemalige Defensive End ist im Alter von gerade einmal 36 Jahren verstorben, wie die San Francisco 49ers, für die er vier Jahre lang auf dem Rasen stand, am Sonntag (MEZ) bekannt gaben. 

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2011 war Smith in der ersten Runde des NFL-Drafts von den Kaliforniern gezogen worden, gleich in seiner Rookie-Saison brachte es der US-Amerikaner auf 14 Sacks und 27 Quarterback Hits, ein Jahr später schaffte er es ins First-Team All-Pro.

Nach Wechseln den Oakland Raiders und Dallas Cowboys beendete Smith 2021 im Trikot der Seattle Seahawks seine Karriere. Fünf Jahre später gaben die 49ers nun den Tod ihres ehemaligen Defensiv-Profis bekannt. 

„Wird für sein Lächeln in Erinnerung bleiben“
„Wir sind zutiefst erschüttert über den plötzlichen und tragischen Tod von Aldon Smith. Aldons unbestreitbares Talent und seine überragende Spielweise waren vom ersten Moment an, als er zu unserer Organisation stieß, deutlich zu sehen. Er absolvierte eine der besten Rookie-Saisons, die die NFL je gesehen hat. Neben seinen herausragenden Leistungen als Spieler wird Aldon für sein ansteckendes Lächeln in Erinnerung bleiben, das jeden Raum erhellte, den er betrat. Unsere gesamte Organisation spricht der Familie Smith und allen, die Aldon kannten und liebten, ihr tiefstes Beileid aus“, heißt es in einem Statement der Franchise. Hintergründe zum Tod nannte der Klub nicht.

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