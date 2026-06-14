NFL trauert! Pro-Bowler stirbt mit nur 36 Jahren

„Wird für sein Lächeln in Erinnerung bleiben“

„Wir sind zutiefst erschüttert über den plötzlichen und tragischen Tod von Aldon Smith. Aldons unbestreitbares Talent und seine überragende Spielweise waren vom ersten Moment an, als er zu unserer Organisation stieß, deutlich zu sehen. Er absolvierte eine der besten Rookie-Saisons, die die NFL je gesehen hat. Neben seinen herausragenden Leistungen als Spieler wird Aldon für sein ansteckendes Lächeln in Erinnerung bleiben, das jeden Raum erhellte, den er betrat. Unsere gesamte Organisation spricht der Familie Smith und allen, die Aldon kannten und liebten, ihr tiefstes Beileid aus“, heißt es in einem Statement der Franchise. Hintergründe zum Tod nannte der Klub nicht.