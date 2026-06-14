„Sie wollen unser Pensionssystem zerschlagen“

„Mit der Axt in den Sozialstaat“

Trotz steigender Ausgaben verteidigte Marterbauer das Budget klar als Sparbudget: Ziel sei es, das Defizit bis 2028 schrittweise etwa zu halbieren. Dabei setzt die Regierung bewusst stark auf einnahmenseitige Maßnahmen – also Steueranpassungen -, um die Konjunktur möglichst wenig zu belasten. Zugleich lehnt er drastische Sparprogramme („mit der Axt in den Sozialstaat“) klar ab.