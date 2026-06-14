Alkolenker tauscht nach Unfall Fahrersitz mit Mama

Dass der Sohn so rücksichtslos und dumm ist, sich stark alkoholisiert hinter das Lenkrad seines Autos zu setzen, mit dem er dann prompt einen Unfall verursacht, hätte in den meisten Familien vermutlich ein verbales Donnerwetter der Eltern zur Folge. Nicht so bei einer rumänischen Clan aus Schwanenstadt. Die Mama gab sich vor der Polizei sogar als Unfall-Lenkerin aus.