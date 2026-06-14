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Alkolenker tauscht nach Unfall Fahrersitz mit Mama

Oberösterreich
14.06.2026 11:19
(Bild: sos)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Dass der Sohn so rücksichtslos und dumm ist, sich stark alkoholisiert hinter das Lenkrad seines Autos zu setzen, mit dem er dann prompt einen Unfall verursacht, hätte in den meisten Familien vermutlich ein verbales Donnerwetter der Eltern zur Folge. Nicht so bei einer rumänischen Clan aus Schwanenstadt. Die Mama gab sich vor der Polizei sogar als Unfall-Lenkerin aus.

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Ein 28-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus den Bezirk Vöcklabruck kollidierte in der Nacht auf den 14. Juni 2026 mit seinem Pkw in einem Kreuzungsbereich im Gemeindegebiet von Schwanenstadt mit einer Hausmauer. Der Rumäne wurde noch vor dem Eintreffen der Polizei von seinen Eltern abgeholt und gegen seine Mutter ausgetauscht.

Zeugen identifizierten den Lenker
Diese behauptete dann gegenüber den Beamten, den Pkw ihres Sohnes gelenkt zu haben. Der 28-Jährige, den die Polizisten nach der Unfallaufnahme daheim antrafen, wurde aber von mehreren Unfallzeugen eindeutig als Lenker identifiziert.

Ein Alkoholtest beim Filius ergab einen Wert von 1,38 Promille. Dem Rumänen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird mehrfach angezeigt. Auch seine Eltern müssen mit einer Verwaltungsstrafe rechnen.

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