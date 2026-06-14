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235 neue Jobs

In dieser Branche fliegen die Funken und Millionen

Oberösterreich
14.06.2026 09:30
Trench Austria baut in Leonding um 31 Millionen Euro eine neue Fertigungshalle, die 2027 in ...
Trench Austria baut in Leonding um 31 Millionen Euro eine neue Fertigungshalle, die 2027 in Betrieb gehen soll.(Bild: Trench Austria)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Der Strombedarf steigt – nicht zuletzt wegen Künstlicher Intelligenz – und der Netzausbau boomt. Davon profitieren drei Firmen, die aktuell in Oberösterreich Millionen investieren. 235 neue Arbeitsplätze sollen dadurch entstehen.

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Die Leitungen glühen: Die Stromnachfrage soll laut internationaler Energieagentur weltweit von 28.200 Terawattstunden im Vorjahr auf 33.600 im Jahr 2030 steigen. Allein der Strombedarf für Rechenzentren zum Betreiben von künstlicher Intelligenz soll sich im selben Zeitraum verdoppeln. Kein Wunder, dass heimische Energieunternehmen angesichts dieser Wachstumsaussichten sprichwörtlich elektrifiziert sind. Drei Betriebe investieren derzeit kräftig in Oberösterreich – in Summe entstehen so 235 neue Jobs.

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