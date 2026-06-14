In dieser Branche fliegen die Funken und Millionen

Die Leitungen glühen: Die Stromnachfrage soll laut internationaler Energieagentur weltweit von 28.200 Terawattstunden im Vorjahr auf 33.600 im Jahr 2030 steigen. Allein der Strombedarf für Rechenzentren zum Betreiben von künstlicher Intelligenz soll sich im selben Zeitraum verdoppeln. Kein Wunder, dass heimische Energieunternehmen angesichts dieser Wachstumsaussichten sprichwörtlich elektrifiziert sind. Drei Betriebe investieren derzeit kräftig in Oberösterreich – in Summe entstehen so 235 neue Jobs.