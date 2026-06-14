Wien: Mann bedrohte Rettungskräfte mit Glasflasche

Ein 50-jähriger Mann hat am Freitagnachmittag in Wien-Favoriten Rettungskräfte mit dem abgebrochenen Hals einer Glasflasche bedroht. Er war wohl stark betrunken, als die Sanitäter ihm helfen wollten. Gegen den Mann bestand bereits ein behördliches Waffenverbot, wie sich später herausstellte.
Der slowakische Staatsbürger wurde von Beamten der Bereitschaftseinheit Wien vorläufig festgenommen, teilte die Polizei am Sonntag in einer Aussendung mit.
Mann lag reglos auf Parkbank
Passanten hatten gegen 17.45 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie den Mann reglos auf einer Parkbank in der Quellenstraße bemerkt hatten. Als Mitarbeiter eines Rettungsdienstes Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten wollten, kam der offenbar stark alkoholisierte Mann zu sich. Laut Polizei beschimpfte und bespuckte er die Sanitäter und verhielt sich zunehmend aggressiv.
Bereits Waffenverbot gegen Mann
Schließlich zerschlug der 50-Jährige eine mitgeführte Glasflasche und führte mit dem abgebrochenen Flaschenhals Stichbewegungen sowie Drohgebärden in Richtung der Rettungskräfte aus. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Gegen den Mann besteht bereits ein behördliches Waffenverbot. Er wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie wegen aggressiven Verhaltens, ungebührlicher Lärmerregung und Verletzung des öffentlichen Anstandes angezeigt.
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