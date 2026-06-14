Wien: Mann bedrohte Rettungskräfte mit Glasflasche

Bereits Waffenverbot gegen Mann

Schließlich zerschlug der 50-Jährige eine mitgeführte Glasflasche und führte mit dem abgebrochenen Flaschenhals Stichbewegungen sowie Drohgebärden in Richtung der Rettungskräfte aus. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Gegen den Mann besteht bereits ein behördliches Waffenverbot. Er wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie wegen aggressiven Verhaltens, ungebührlicher Lärmerregung und Verletzung des öffentlichen Anstandes angezeigt.