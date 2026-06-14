Migranten beteiligen sich immer stärker politisch

Dass Menschen mit Migrationshintergrund in der Vorarlberger Politik mitmischen, ist keine neue Erscheinung. Allerdings gibt es noch viel Luft nach oben, wie der aktuelle Monitoringbericht von „okay.zusammen leben“ zeigt. Mehr als ein Fünftel der Bevölkerung im Ländle ist im Ausland geboren, im Landtag spiegelt sich das aber kaum wider. Die Studie wurde vergangene Woche im „vorarlberg museum“ präsentiert. Die Analyse beleuchtet die politische Teilhabe von Zugewanderten und ihren Nachkommen seit der Landtagswahl 2019.