Migranten beteiligen sich immer stärker politisch

Eine neue Studie zeigt: Immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund kandidieren in Vorarlberg für den Landtag – der Weg in die Politik endet jedoch immer noch zu oft jenen Türen, hinter denen die Entscheidungen getroffen werden.
Dass Menschen mit Migrationshintergrund in der Vorarlberger Politik mitmischen, ist keine neue Erscheinung. Allerdings gibt es noch viel Luft nach oben, wie der aktuelle Monitoringbericht von „okay.zusammen leben“ zeigt. Mehr als ein Fünftel der Bevölkerung im Ländle ist im Ausland geboren, im Landtag spiegelt sich das aber kaum wider. Die Studie wurde vergangene Woche im „vorarlberg museum“ präsentiert. Die Analyse beleuchtet die politische Teilhabe von Zugewanderten und ihren Nachkommen seit der Landtagswahl 2019.
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