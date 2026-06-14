Bei Drogen-Handel auf Parkplatz: Baby war dabei!

Ermittler waren schockiert

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden vier der fünf Beschuldigten in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, ein weiterer Verdächtiger auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen Kriminalisten laufen dennoch weiter auf Hochtouren – um mögliche Hintermänner des Drogennetzwerks auszuforschen. Besonders schockierend – selbst für die erfahrenen Ermittler: Eine Verdächtige hatte ihr erst fünf Monate altes Baby zur Drogenübergabe mitgebracht.