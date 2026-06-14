Bei Drogen-Handel auf Parkplatz: Baby war dabei!

Auf einem Parkplatz im Bezirk Wolfsberg ging ein Drogenhandel im großen Stil über die Bühne. Fünf Personen wurden festgenommen. Eine Verdächtige hatte ihr fünf Monate altes Baby zum Deal mitgenommen.
Monatelange Ermittlungen der Drogenfahnder des Landeskriminalamtes Kärnten führten am Freitag zum Erfolg: Die Beamten hatten im Vorfeld von dem geplanten Groß-Deal auf einem Parkplatz im Bezirk Wolfsberg erfahren und schlugen schließlich zu. Für drei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren klickten noch vor Ort die Handschellen.
Die anschließenden Durchsuchungen der Verdächtigen und ihrer Fahrzeuge brachten ein enormes Ausmaß an illegalen Substanzen ans Tageslicht: Nicht weniger als fünf Kilo an hochwertigem Kokain im Mindestverkaufswert von 500.000 Euro, Cannabiskraut, Amphetamine und eine beachtliche Menge an Bargeld wurden im Zuge der Amtshandlung sichergestellt.
Ermittler waren schockiert
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden vier der fünf Beschuldigten in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, ein weiterer Verdächtiger auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen Kriminalisten laufen dennoch weiter auf Hochtouren – um mögliche Hintermänner des Drogennetzwerks auszuforschen. Besonders schockierend – selbst für die erfahrenen Ermittler: Eine Verdächtige hatte ihr erst fünf Monate altes Baby zur Drogenübergabe mitgebracht.
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