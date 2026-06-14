Nervenkrimi im Titelduell: „In die Irre geführt“

Deutlich besser verlief das Wochenende bislang für George Russell, der seine dritte Poleposition der laufenden Saison und die 150. insgesamt für das Mercedes-Team holte. „Das Glück war heuer nicht immer auf unserer Seite, aber hier fühlt sich bislang alles besser an“, gab der Brite zu Protokoll. Warum es für Russell zuletzt gar nicht nach Plan lief, ließ Teamchef Toto Wolff schon am Freitagnachmittag durchblicken, als er in einer Pressekonferenz erklärte: „In Miami lief es bei Kimi sehr gut und George hatte das Gefühl, dass er das Auto mehr in Richtung von Kimi abstimmen musste. Das hat ihn in die Irre geführt. Er musste seinen Fahrstil umstellen, konnte das aber nicht in gute Rundenzeiten ummünzen“, sagte der Mercedes-Boss. Nun habe Russell aber wieder seinen eigenen Weg bei der Fahrzeug-Abstimmung gefunden. Was sich in Barcelona mit zwei Trainingsbestzeiten und Rang eins im Qualifying bemerkbar machte.