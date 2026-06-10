Bosch setzt auf den Milliardenmarkt Robotik und KI

Marktvolumen in Milliardenhöhe

Dabei verfolgt der Zulieferer-Riese eine klare Rollenverteilung: Bosch will nicht selbst als Hersteller humanoider Roboter auftreten, sondern als Partner das „Gehirn und Nervensystem“ für diese Systeme liefern. Eine wichtige Rolle dabei spielen mikroelektromechanische Systeme (MEMS-Sensoren). Mit diesen Sensoren, in denen Bosch bereits Weltmarktführer ist, bekommen Roboter einen feinen Tastsinn, um etwa ein empfindliches Glas von einem robusten Gegenstand zu unterscheiden. Es ist ein höchst lukrativer Markt: Schätzungen zufolge soll das Marktvolumen für MEMS-Sensoren bis 2030 auf über 19,2 Milliarden US-Dollar (16,6 Milliarden Euro) anwachsen.