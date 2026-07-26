Sarah Connor: Evakuierung nach Pride-Konzert

„Danke für euer Buntsein“

Gegen Mitternacht meldete sich Sarah Connor dann via Insta-Story: „Vielen Dank, dass ihr mir so einen wunderschönen Auftritt bereitet habt. Für eure Liebe, für euer Dasein, für euer Sein, für euer Lautsein, für euer Buntsein. Umso furchtbarer, dass wir dann kurz danach aus dem Backstage evakuiert wurden, weil wieder irgendein Vollidiot ausgerastet ist und diese Amokfahrt gemacht hat.“