Anthony Joshua geht zu Boden – und siegt trotzdem

Nun wartet Fury

Der 36-Jährige rettete mit der Leistungssteigerung nicht nur seinen Sieg, sondern auch einen geplanten Millionen-Fight. Ein Vertrag für einen Kampf noch in diesem Jahr zwischen Joshua und dem britischen Boxstar Tyson Fury (37) ist nach Angaben des Promoters Eddie Hearn bereits unterzeichnet. Die Bedingung war allerdings, dass beide ihre Aufbaukämpfe gewinnen. Fury hatte das kurz zuvor gegen den Polen Mariusz Wach erledigt.