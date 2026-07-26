Anthony Joshua geht zu Boden – und siegt trotzdem

K.-o.-Sieg nach frühem Schock: Der frühere zweimalige Box-Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua hat bei seinem ersten Kampf seit seinem Verkehrsunfall ein Debakel verhindert.
Der Brite schlug am Samstag im saudischen Jeddah den Albaner Kristian Prenga in der zweiten Runde K.o., nachdem er in der ersten Runde bereits zu Boden gegangen und dann ein weiteres Mal angezählt worden war.
Es war Joshuas erster Kampf nach seinem Verkehrsunfall im Dezember 2025, bei dem zwei Freunde des Boxers ums Leben gekommen waren. Sina Ghami war Joshuas Personal-Trainer, Latif „Latz“ Ayodele ein weiterer Betreuer. Joshua selbst überstand das Unglück in Nigeria mit leichten Verletzungen.
Nun wartet Fury
Der 36-Jährige rettete mit der Leistungssteigerung nicht nur seinen Sieg, sondern auch einen geplanten Millionen-Fight. Ein Vertrag für einen Kampf noch in diesem Jahr zwischen Joshua und dem britischen Boxstar Tyson Fury (37) ist nach Angaben des Promoters Eddie Hearn bereits unterzeichnet. Die Bedingung war allerdings, dass beide ihre Aufbaukämpfe gewinnen. Fury hatte das kurz zuvor gegen den Polen Mariusz Wach erledigt.
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