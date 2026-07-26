Alko-Lenkrein übersieht Vespa-Fahrer: Lebensgefahr

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagabend in Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark): Gegen 18.18 Uhr war eine 50-jährige Autofahrerin auf der L201 von Berndorf in Richtung Feldbach unterwegs. Bei Straßenkilometer 9 wollte sie nach links auf die L248 in Richtung Rohr an der Raab abbiegen. Dabei dürfte sie einen entgegenkommenden Vespa-Lenker übersehen haben.