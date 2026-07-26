Alko-Lenkrein übersieht Vespa-Fahrer: Lebensgefahr

Eine stark alkoholisierte Autofahrerin dürfte Samstagabend in Kirchberg an der Raab einen entgegenkommenden Vespa-Lenker übersehen haben. Der 44-Jährige wurde bei der Frontalkollision lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.
Schwerer Verkehrsunfall am Samstagabend in Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark): Gegen 18.18 Uhr war eine 50-jährige Autofahrerin auf der L201 von Berndorf in Richtung Feldbach unterwegs. Bei Straßenkilometer 9 wollte sie nach links auf die L248 in Richtung Rohr an der Raab abbiegen. Dabei dürfte sie einen entgegenkommenden Vespa-Lenker übersehen haben.
Der 44-jährige Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark, der mit seiner Vespa geradeaus unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er prallte gegen die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Autos und blieb auf der Fahrbahn liegen.
Kriseninterventionsteam bei Familie
Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 44-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen. Zur Betreuung der Angehörigen wurde das Kriseninterventionsteam angefordert.
Ein Alkotest bei der 50-jährigen Pkw-Lenkerin ergab laut Polizei eine starke Alkoholisierung. Ihr Führerschein wurde vorläufig abgenommen, zudem wird sie strafrechtlich angezeigt. Neben mehreren Polizeistreifen standen das Rote Kreuz sowie die Freiwilligen Feuerwehren Kirchberg an der Raab und Berndorf im Einsatz.
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