Deutscher Drogenlenker krachte in Familienwagen

Eine 43-jährige Lenkerin aus Serbien war gegen 5 Uhr mit ihrem Ehemann und den beiden Kindern im Alter von sieben und zehn Jahren auf der Rheintalautobahn in Richtung Deutschland unterwegs, als sich im Pfändertunnel von hinten ein deutscher Pkw-Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit näherte. Aus bislang unbekannter Ursache wechselte dieser plötzlich auf die Normalspur und krachte direkt ins Heck des Familienwagens. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der Familie gegen die Tunnelwand geschleudert – er überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.