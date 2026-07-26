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Als Titelverteidigerin

Frühes WM-Aus! Herbe Enttäuschung für Ouschan

Sport-Mix
26.07.2026 11:30
Jasmin Ouschan
Jasmin Ouschan(Bild: Erwin Dionisio)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für Titelverteidigerin Jasmin Ouschan ist die mit 165.500 US-Dollar dotierte 8-Ball-Weltmeisterschaft der Frauen bereits zu Ende. Österreichs Billard-Ass unterlag im Achtelfinale in Green Bay (USA) in einer Neuauflage des Vorjahresendspiels der Philippinin Chezka Centeno mit 4:8 und belegt somit nur den geteilten neunten Platz.

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Die Weltranglistenführende hatte sich mit drei Siegen und einer Niederlage für die K.-o.-Phase qualifiziert. Gegen Centeno hielt Ouschan bis zum 4:4 mit. „Dann haben ein schlechtes Break und ein verschossener Ball den Unterschied ausgemacht. Aber ich blicke schon nach vorne. Der nächste spannende Event steht vor der Tür. Es bleibt also keine Zeit zum Ausruhen“, erklärte Ouschan auf ihrer Facebook-Seite.

Denn schon ab Freitag steht die mit 200.000 US-Dollar dotierte 10-Ball-WM in Rom auf dem Programm.

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