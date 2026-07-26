Frühes WM-Aus! Herbe Enttäuschung für Ouschan

Die Weltranglistenführende hatte sich mit drei Siegen und einer Niederlage für die K.-o.-Phase qualifiziert. Gegen Centeno hielt Ouschan bis zum 4:4 mit. „Dann haben ein schlechtes Break und ein verschossener Ball den Unterschied ausgemacht. Aber ich blicke schon nach vorne. Der nächste spannende Event steht vor der Tür. Es bleibt also keine Zeit zum Ausruhen“, erklärte Ouschan auf ihrer Facebook-Seite.