Trump-Clan macht Milliarden mit Kryptogeschäften

Keine Stellungnahme von Trumps Söhnen

Die Familie nutzte neben World Liberty Financial weitere Krypto-Projekte. Der spekulative Krypto-Token „$TRUMP“ brachte der Familie rund 616 Millionen Dollar ein, während Käufer Verluste von mehr als 700 Millionen Dollar erlitten. Der Kurs des Meme-Coins brach nach einem Höchststand im Jänner 2025 nach der zweiten Amtseinführung von Trump um 97 Prozent ein. Zwei an der US-Technologiebörse Nasdaq notierte Unternehmen, AI Financial Corp (zuvor ALT5 Sigma) und American Bitcoin, wurden von Mitgliedern der Trump-Familie ebenfalls als Anlagemöglichkeiten beworben.