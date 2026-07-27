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Kulinarische Weltreise macht Halt in Krems

Gewinnspiele
27.07.2026 18:00
(Bild: European Streetfood Festival)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Dutzende Food-Trucks, internationale Köche und Spezialitäten aus aller Welt: Das European Street Food Festival gastiert am 8. und 9. August in Krems und verwandelt das Sportplatzstadion in ein Paradies für Genießer. Mit der „Krone“ haben Sie jetzt die Chance, ein ganz besonderes Schlemmer-Erlebnis zu gewinnen.

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Ob saftige Burger, asiatische Köstlichkeiten, exotische Currys, süße Desserts oder kreative Snacks – beim European Street Food Festival präsentieren Aussteller aus aller Welt ihre frisch zubereiteten Spezialitäten. Die Speisen werden direkt vor den Augen der Besucher gekocht und bieten kulinarische Vielfalt für jeden Geschmack. Der Eintritt zum Festival ist kostenlos. Geöffnet ist am Samstag, 8. August, von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 9. August, von 11 bis 20 Uhr. Mehr Informationen finden Sie unter www.streetfood-festival.eu.

Mitmachen und gewinnen
Gemeinsam mit dem European Street Food Festival verlost die „Krone“für das Festival. Wer sich auf eine kulinarische Weltreise begeben möchte, sollte sich die Gewinnchance nicht entgehen lassen. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 3. August, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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