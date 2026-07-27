Kulinarische Weltreise macht Halt in Krems

Ob saftige Burger, asiatische Köstlichkeiten, exotische Currys, süße Desserts oder kreative Snacks – beim European Street Food Festival präsentieren Aussteller aus aller Welt ihre frisch zubereiteten Spezialitäten. Die Speisen werden direkt vor den Augen der Besucher gekocht und bieten kulinarische Vielfalt für jeden Geschmack. Der Eintritt zum Festival ist kostenlos. Geöffnet ist am Samstag, 8. August, von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 9. August, von 11 bis 20 Uhr. Mehr Informationen finden Sie unter www.streetfood-festival.eu.