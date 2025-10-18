Vorteilswelt
„Echt heiße Industrie“

Wie der Trump-Clan mit Kryptogeld Milliarden macht

Digital
18.10.2025 17:00
Trumps Söhne Donald Trump Jr. und Eric sind groß im Geschäft mit Kryptowährungen, aber auch die ...
Trumps Söhne Donald Trump Jr. und Eric sind groß im Geschäft mit Kryptowährungen, aber auch die „Memecoins“ $TRUMP und $MELANIA bringen dem Familienclan um den US-Präsidenten üppige Gewinne ein.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Mladen ANTONOV, APA/Ian Maule, APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Michael M. Santiago)

Während seiner ersten Amtszeit galt US-Präsident Donald Trump nicht als Bitcoin-Anhänger, schimpfte die Kryptowährung einmal einen „Scam“. Doch spätestens im mit Millionen Dollar aus der Tech-Industrie unterstützten Wahlkampf für Amtszeit zwei änderte sich das. Heute macht der Trump-Clan mit Kryptogeld glänzende Geschäfte – und verdient dabei besser als manche Silicon-Valley-Firma.

0 Kommentare

Die Trump Organization, in der die geschäftlichen Aktivitäten der Familie des Präsidenten gebündelt sind, machte ihr Geld in der Vergangenheit vor allem mit Immobilien und Golfplätzen. In den vergangenen Monaten kam aber ein wichtiges neues Standbein hinzu, das den Trump-Clan wesentlich reicher gemacht hat: das Geschäft mit Kryptowährungen. Krone+ zeigt Ihnen, wie die Präsidentenfamilie der Vereinigten Staaten eine Allianz mit der Kryptoindustrie einging – und woher die Milliarden kommen.

Loading
