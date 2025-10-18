Wie der Trump-Clan mit Kryptogeld Milliarden macht

Während seiner ersten Amtszeit galt US-Präsident Donald Trump nicht als Bitcoin-Anhänger, schimpfte die Kryptowährung einmal einen „Scam“. Doch spätestens im mit Millionen Dollar aus der Tech-Industrie unterstützten Wahlkampf für Amtszeit zwei änderte sich das. Heute macht der Trump-Clan mit Kryptogeld glänzende Geschäfte – und verdient dabei besser als manche Silicon-Valley-Firma.
Die Trump Organization, in der die geschäftlichen Aktivitäten der Familie des Präsidenten gebündelt sind, machte ihr Geld in der Vergangenheit vor allem mit Immobilien und Golfplätzen. In den vergangenen Monaten kam aber ein wichtiges neues Standbein hinzu, das den Trump-Clan wesentlich reicher gemacht hat: das Geschäft mit Kryptowährungen. Krone+ zeigt Ihnen, wie die Präsidentenfamilie der Vereinigten Staaten eine Allianz mit der Kryptoindustrie einging – und woher die Milliarden kommen.
