Wie der Trump-Clan mit Kryptogeld Milliarden macht

Die Trump Organization, in der die geschäftlichen Aktivitäten der Familie des Präsidenten gebündelt sind, machte ihr Geld in der Vergangenheit vor allem mit Immobilien und Golfplätzen. In den vergangenen Monaten kam aber ein wichtiges neues Standbein hinzu, das den Trump-Clan wesentlich reicher gemacht hat: das Geschäft mit Kryptowährungen. Krone+ zeigt Ihnen, wie die Präsidentenfamilie der Vereinigten Staaten eine Allianz mit der Kryptoindustrie einging – und woher die Milliarden kommen.