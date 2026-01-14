Boom-Rufe bei Krypto: Was Anleger wissen sollten

Mehrwertsteuer-Senkung: So viel spart man wirklich
Krone+ rechnet nach
Aktuell werden Stimmen laut, die von einem kurz bevorstehenden Krypto-Boom reden. Die „Krone“ hat einen Experten gefragt, ob man solchen Prognosen trauen kann und woran sich Anlegerinnen und Anleger orientieren sollten.
Für die wohl bekannteste Kryptowährung war 2025 ein turbulentes Jahr: Im Oktober erreichte der Bitcoin noch ein neues Rekordhoch, im November brach der Kurs dann um fast 40 Prozent ein. Doch davon könnte sich der Bitcoin schon bald wieder erholen, sagen manche, und führen alle möglichen wirtschaftlichen Kennzahlen als Argumente an.
