Boom-Rufe bei Krypto: Was Anleger wissen sollten

Für die wohl bekannteste Kryptowährung war 2025 ein turbulentes Jahr: Im Oktober erreichte der Bitcoin noch ein neues Rekordhoch, im November brach der Kurs dann um fast 40 Prozent ein. Doch davon könnte sich der Bitcoin schon bald wieder erholen, sagen manche, und führen alle möglichen wirtschaftlichen Kennzahlen als Argumente an.