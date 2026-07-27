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Antrag abgewiesen! Chaos-Klub erneut gescheitert

Salzburg: Sport-Nachrichten
27.07.2026 18:00
Trainer Sean Caldwell und Co. bekamen am Montag eine schlechte Nachricht.
Trainer Sean Caldwell und Co. bekamen am Montag eine schlechte Nachricht.(Bild: Andreas Tröster)
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Von Salzburg-Krone

Mit einem oberösterreichischen Fußballplatz wollte sich der Bischofshofen Sportklub 1933 doch noch irgendwie einen Platz in der neuen Regionalliga Nord sichern. Aber auch mit diesem Versuch ist der Chaos-Klub gescheitert. Das steht seit Montagabend fest. 

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Wer dachte, dass es nicht mehr kurioser geht, hat die Rechnung ohne den BSK 1933 gemacht. Zur Erinnerung: Am Samstag berichtete die „Krone“ darüber, dass der ligalose Fußballklub die Anlage in Pöndorf eingereicht hatte, um auf dieser doch noch irgendwie in der Regionalliga Nord zu spielen. Am Montag befassten sich die beiden Landesverbände aus Salzburg und Oberösterreich mit der Causa. 

Wie der SFV am frühen Abend bekannt gab, wurde der Antrag des BSK 1933 abgewiesen. Der Grund: Der Sportanlage Pöndorf fehlt schlicht die Zulassung für den Bewerb. Das „passierte“ dem BSK nicht zum ersten Mal. Schon im Mai hatte man versucht, mit dem Sportzentrum Nord doch noch an eine Zulassung zu kommen. Auch diese erfüllte die Vorschriften aber nicht. 

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