Antrag abgewiesen! Chaos-Klub erneut gescheitert

Wer dachte, dass es nicht mehr kurioser geht, hat die Rechnung ohne den BSK 1933 gemacht. Zur Erinnerung: Am Samstag berichtete die „Krone“ darüber, dass der ligalose Fußballklub die Anlage in Pöndorf eingereicht hatte, um auf dieser doch noch irgendwie in der Regionalliga Nord zu spielen. Am Montag befassten sich die beiden Landesverbände aus Salzburg und Oberösterreich mit der Causa.