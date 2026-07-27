Sturms Aufstiegsmotto: Lederne statt Schottenrock

Der Vizemeister steht Dienstagabend (20.45) mit einem 4:0-Sieg im Rücken in Schottland mit einem Bein schon in der dritten Qualirunde der Champions League. Im Rückspiel gegen Heart of Midlothian darf nichts mehr schiefgehen. Dabei will auch die Steirer-Connection helfen, die schon in guter Stimmung ist.