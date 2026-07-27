Welser Stand-up-Paddlerin (31) ist ertrunken

Nach der Bergung einer Stand-up-Paddlerin, die in der Nacht zum Sonntag reglos in der Traun treibend von Einsatzkräften geborgen worden war, liegt nun ein vorläufiges Obduktionsergebnis vor. Demnach ist die 31-jährige Welserin ertrunken. Auf ein Fremdverschulden gibt es laut Staatsanwaltschaft keinerlei Hinweise.
Die 31-jährige Welserin hatte am Samstag gemeinsam mit ihrem 38-jährigen Freund aus St. Marienkirchen/Polsenz einen nächtlichen Ausflug zum Traunspitz geplant gehabt. Beide wollten offenbar auch an der Traun übernachten, wo sie auf den Ex-Freund der Frau und dessen neue Freundin trafen.
Alkohol und Ketamin konsumiert
Gemeinsam sollen Alkohol und das Aufputschmittel Ketamin konsumiert worden sein. Aus nichtigem Anlass soll dann ein Streit zwischen den Paaren ausgebrochen sein. Der 38-Jährige und die 31-Jährige paddelten draufhin wieder die Traun entlang.
Dabei soll der 38-Jährige seine Freundin aus den Augen verloren haben. Als er sie kurz darauf schreien hörte, setzte er einen Notruf ab.
Obduktion angeordnet
Einsatzkräfte fanden die Frau im Wasser treibend und bargen sie. Die 31-Jährige wurde zwar noch ins Klinikum Wels gebracht, für sie gab es aber keine Rettung mehr. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Obduktion an.
Keine Anzeichen auf Gewalt
Am Montagnachmittag lag ein vorläufiges gerichtsmedizinisches Autopsie-Ergebnis vor. Demnach ist die Welserin ertrunken. „Bis auch das toxikologische Gutachten vorliegt, werden noch einige Wochen vergehen. Es gibt aber keine Anzeichen für irgendeine Gewalt und es liegen auch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor“, bestätigt Christoph Weber, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wels.
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