Welser Stand-up-Paddlerin (31) ist ertrunken

Keine Anzeichen auf Gewalt

Am Montagnachmittag lag ein vorläufiges gerichtsmedizinisches Autopsie-Ergebnis vor. Demnach ist die Welserin ertrunken. „Bis auch das toxikologische Gutachten vorliegt, werden noch einige Wochen vergehen. Es gibt aber keine Anzeichen für irgendeine Gewalt und es liegen auch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor“, bestätigt Christoph Weber, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wels.