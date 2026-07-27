Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Keine Fremdeinwirkung

Welser Stand-up-Paddlerin (31) ist ertrunken

Oberösterreich
27.07.2026 18:15
Ein nächtlicher Paddel-Ausflug endete für eine Frau auf der Traun tödlich (Symbolbild).
Ein nächtlicher Paddel-Ausflug endete für eine Frau auf der Traun tödlich (Symbolbild).(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Nach der Bergung einer Stand-up-Paddlerin, die in der Nacht zum Sonntag reglos in der Traun treibend von Einsatzkräften geborgen worden war, liegt nun ein vorläufiges Obduktionsergebnis vor. Demnach ist die 31-jährige Welserin ertrunken. Auf ein Fremdverschulden gibt es laut Staatsanwaltschaft keinerlei Hinweise.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die 31-jährige Welserin hatte am Samstag gemeinsam mit ihrem 38-jährigen Freund aus St. Marienkirchen/Polsenz einen nächtlichen Ausflug zum Traunspitz geplant gehabt. Beide wollten offenbar auch an der Traun übernachten, wo sie auf den Ex-Freund der Frau und dessen neue Freundin trafen. 

Alkohol und Ketamin konsumiert
Gemeinsam sollen Alkohol und das Aufputschmittel Ketamin konsumiert worden sein. Aus nichtigem Anlass soll dann ein Streit zwischen den Paaren ausgebrochen sein. Der 38-Jährige und die 31-Jährige paddelten draufhin wieder die Traun entlang. 

Dabei soll der 38-Jährige seine Freundin aus den Augen verloren haben. Als er sie kurz darauf schreien hörte, setzte er einen Notruf ab. 

Lesen Sie auch:
Die Frau dürfte vom Brett gefallen und ertrunken sein. (Symbolfoto)
31-Jährige ertrunken
Tödlicher Nachtausflug mit dem Stand-up-Paddel
26.07.2026

Obduktion angeordnet
Einsatzkräfte fanden die Frau im Wasser treibend und bargen sie. Die 31-Jährige wurde zwar noch ins Klinikum Wels gebracht, für sie gab es aber keine Rettung mehr. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Obduktion an. 

Keine Anzeichen auf Gewalt
Am Montagnachmittag lag ein vorläufiges gerichtsmedizinisches Autopsie-Ergebnis vor. Demnach ist die Welserin ertrunken. „Bis auch das toxikologische Gutachten vorliegt, werden noch einige Wochen vergehen. Es gibt aber keine Anzeichen für irgendeine Gewalt und es liegen auch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor“, bestätigt Christoph Weber, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wels. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
27.07.2026 18:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
182.045 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
152.024 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
149.837 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
2248 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1413 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
985 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Mehr Oberösterreich
Keine Fremdeinwirkung
Welser Stand-up-Paddlerin (31) ist ertrunken
Leidige Hiobsbotschaft
Kreuzbandriss! LASK-Stürmer fällt viele Monate aus
Bis die Polizei kam
Zwei Alko-Radler fuhren in Schlangenlinien
Sport Tv Logo
Tour de France
Pogacar-Sieg ist für ÖRV-Profi ein Ritterschlag
Kehrwasser:
Tierischer Einsatz: Junger Schwan steckte im Sog
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf