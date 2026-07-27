Lilli wird für die ganz großen Dinge gewappnet

Dass sie über enormes Potenzial verfügt, war bekannt. Dass Lilli Tagger bereits mit 18 Jahren und fünf Monaten Nummer 45 der Tenniswelt sein würde, hat niemand erwartet. Nicht einmal ihr eigenes Team. „Ich weiß, dass der Marschplan eigentlich war, dass Lilli Ende 2027 zumindest Top 100 sein sollte“, lächelt Billie-Jean-King-Cup-Kapitänin Marion Maruska.Die genau dieses Umfeld als einen der wesentlichen Erfolgsfaktoren der Osttirolerin nennt, die mit Alex Vittur den gleichen Manager wie Jannik Sinner, mit Francesca Schiavone eine Ex-French-Open-Siegerin als Coach hat, zu der sich auch noch Lorenzo Frigerio gesellte.