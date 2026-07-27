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Wo die Österreicher den Sparstift ansetzen müssen

Wirtschaft
27.07.2026 18:00
Das Leben wird immer teurer – das spüren auch die Menschen in Österreich und sparen an ...
Das Leben wird immer teurer – das spüren auch die Menschen in Österreich und sparen an erschreckenden Ecken.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Oliver Papacek
Porträt von Hannah Neudeck
Von Oliver Papacek und Hannah Neudeck

Bei Herrn und Frau Österreicher sitzt das Geld längst nicht mehr so locker wie noch vor ein paar Jahren. Krone+ zeigt, wo die Menschen besonders sparen müssen und was sie von der Politik dringend fordern.

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Die Teuerungswelle schwappt weiter ungebremst übers Land und sorgt bei einem großen Teil der Bevölkerung für tiefe Sorgenfalten. Das geht jedenfalls aus dem aktuellen Leistbarkeitsbarometer hervor, den das Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) im Auftrag der „Krone“ erstellt hat. Demnach müssen wir in fast allen Lebensbereichen den Gürtel enger schnallen.

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