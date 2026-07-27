Wo die Österreicher den Sparstift ansetzen müssen

Die Teuerungswelle schwappt weiter ungebremst übers Land und sorgt bei einem großen Teil der Bevölkerung für tiefe Sorgenfalten. Das geht jedenfalls aus dem aktuellen Leistbarkeitsbarometer hervor, den das Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) im Auftrag der „Krone“ erstellt hat. Demnach müssen wir in fast allen Lebensbereichen den Gürtel enger schnallen.