Kärnten nimmt Kampf gegen Einspruchstourismus auf

„Wenn eine Straße vor deinem Haus gebaut wird ...“

Kritik zu den VP-Plänen kommt von den Kärntner Grünen. „Wenn eine Mega-Straße vor deinem Haus gebaut wird oder eine Starkstromleitung über deinem Grundstück verlaufen soll, dann brauchst du eine Bürgerinitiative oder eine anerkannte NGO, damit deine Interessen im Verfahren überhaupt Gehör finden“, so Parteichefin Olga Voglauer, für die Einsprüche wichtige Bürgerrechte seien, und wer diese diffamiert, greife den Rechtsstaat damit an.