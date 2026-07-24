„Raub“ an US-Firmen? Trump tobt nach Google-Strafe

Trump spricht von „Raub“ an US-Unternehmen

Trump reagierte auf seinem Netzwerk Truth Social mit scharfer Kritik. Die EU nehme „wie üblich direkt großartige amerikanische Unternehmen ins Visier“, schrieb der US-Präsident. Er verwies auf frühere Strafen gegen US-Konzerne wie Apple, Meta und Amazon und behauptete, Google sei nun mit einer weiteren Milliarde Dollar belangt worden. „Die Vereinigten Staaten von Amerika sind keine ,Sparkasse‘ für Europa und wir werden es auch nicht zulassen“, schrieb Trump.