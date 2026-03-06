Vorteilswelt
Auf Druck der EU

Meta öffnet WhatsApp für andere KI-Chatbots

Digital
06.03.2026 07:25
Der Zugang zum populären Messenger ist auf ein Jahr befristet und nur gegen Gebühr möglich.
Der Zugang zum populären Messenger ist auf ein Jahr befristet und nur gegen Gebühr möglich.(Bild: PixieMe - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-Internetkonzern Meta lässt auf Druck der Europäischen Union KI-Chatbots von Konkurrenten auf WhatsApp zu. Diese Maßnahme sei auf zwölf Monate befristet, teilte die Facebook-Mutter am Donnerstag mit. Zudem müssen die Rivalen für den Zugang eine Gebühr entrichten. 

0 Kommentare

Die EU-Kommission teilte mit, sie werde eventuelle Auswirkungen auf die laufenden Kartellermittlungen prüfen. Vor einigen Wochen hatten die Behörden Meta einstweilige Maßnahmen angedroht, weil der Ausschluss konkurrierender Chatbots auf WhatsApp nach vorläufigen Untersuchungen den Wettbewerb behindere.

Im Jänner hatte der Konzern den Messengerdienst in Italien auf Anordnung der dortigen Kartellwächter geöffnet. Auch dort dauern die Ermittlungen an. In Brasilien muss Meta nach einem Gerichtsurteil Dritten ebenfalls Zugang gewähren.

„Schikanös“
Das KI-Startup Interaction Company of California pochte trotz des Meta-Zugeständnisses auf eine einstweilige Anordnung durch die EU. Firmenchef Marvin von Hagen kritisierte Metas Preispolitik für einen WhatsApp-Zugang als „schikanös“. „Eine wettbewerbsfeindliche Beschränkung wird schlicht durch eine andere ersetzt.“

Sein Unternehmen, das den KI-Assistenten Poke.com entwickelt, hatte Beschwerde gegen die Praktiken von Meta eingelegt. Auf WhatsApp kann vorwiegend nur die hauseigene Künstliche Intelligenz „Meta AI“ genutzt werden.

Digital
06.03.2026 07:25
