Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde

Temperaturen bis zu 39 Grad

Am Freitag wurden Temperaturen von bis zu 39 Grad erwartet. Betroffen waren auch Campingplätze und Feriendörfer und somit auch zahlreiche Touristen. Für Touristen und Einwohner wurden Notunterkünfte in Schulen und Turnhallen eingerichtet. „Ich weiß nicht, wie es um mein Haus steht“, sagte die 90-jährige Maria Lalanne aus Lège-Cap-Ferret, die in einer Turnhalle in der Ortschaft Andernos Zuflucht gefunden hatte. In der Eile habe sie ihre Brille und ihr Hörgerät zurücklassen müssen, berichtete sie einem Reporter.