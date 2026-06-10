Bis zu 500 Euro extra: Geld vom Chef ohne Steuern!

Gute Nachrichten für Arbeitnehmer in Österreich: Die Regierung macht den Weg frei für eine neuerliche steuerfreie Mitarbeiterprämie. Zwischen Juli und Dezember 2026 können Arbeitgeber ihren Angestellten bis zu 500 Euro extra überweisen – ohne dass ein Cent Lohnsteuer anfällt. Klingt nach einem Volltreffer? Ist es auch. Aber es gibt einen kleinen Haken.
Die Zeiten sind teuer, jeder Euro zählt. Da kommt die Ankündigung der steuerfreien Mitarbeiterprämie 2026 wie gerufen. Die Politik will die Arbeitnehmer zusätzlich entlasten. Bis zu 500 Euro dürfen Chefs ihren Leuten im zweiten Halbjahr 2026 steuerfrei als Bonus auszahlen. Im Vorjahr waren es noch 1000 Euro, aber immerhin.
Steuerfrei, aber sozialversicherungspflichtig
Doch Vorsicht: Das Kleingedruckte lesen sollte man immer. Zwar ist die Prämie von der Lohnsteuer befreit, nicht jedoch von der Sozialversicherung. Das bedeutet: Die 500 Euro werden zwar nicht vom Finanzamt abgeschöpft, aber die Sozialversicherungsbeiträge werden fällig. Trotzdem bleibt unterm Strich deutlich mehr übrig als bei einem normalen Bruttolohn.
Für alle, die jetzt mehr wollen: Es geht noch höher. Kombiniert man die neue Mitarbeiterprämie mit einer steuerfreien Gewinnbeteiligung, sind gemeinsam bis zu maximal 3000 Euro steuerfrei möglich. Alles, was darüber liegt, wird wieder regulär versteuert. Unternehmen, die großzügig sein wollen, haben also Spielraum.
Entscheidend ist aber nicht nur, dass etwas kommt, sondern wie es ankommt. Experten warnen davor: Eine einfache Überweisung über die Lohnverrechnung verschwindet oft zwischen Gehaltsbestandteilen und wird kaum wahrgenommen.
Hier setzt etwa der Dienstleister Pluxee (ehemals Sodexo) an. „Wertschätzung wirkt dann besonders stark, wenn sie persönlich ankommt“, sagt Andreas Sticha, CEO Pluxee Austria. Eine Prämie in Form von Gutscheinen oder Karten werde als Geschenk wahrgenommen und bleibe in Erinnerung. Zudem sei dieser Gutschein dann lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei – ein zusätzlicher Vorteil.
Die Mitarbeiter können dann selbst entscheiden, ob sie das Geld für den täglichen Einkauf, Mode, Sport, Familienzeit oder kleine Luxusmomente nutzen – einlösbar bei tausenden Partnern in ganz Österreich.
Die Regierung nutzte den Schwung am Mittwoch gleich für mehrere Beschlüsse:
Feiertagsentgelte sind nun auch für Saisonkräfte in der Land- und Forstwirtschaft klar steuerfrei.
Reisekosten ändern sich: Der erhöhte Beförderungszuschuss fällt weg. Die steuerfreie Obergrenze orientiert sich nun an den Kosten des Klimatickets Ö Classic.
Neue Gebühren im Aufenthaltsrecht: Ein Aufenthaltstitel kostet für Erwachsene künftig 91 Euro, für Minderjährige 39 Euro.
So schön die Nachricht auch ist: Ein Anspruch auf den Bonus besteht gesetzlich nicht. Es bleibt eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. Ob die 500 Euro tatsächlich gewährt werden, entscheidet am Ende der Chef. Angesichts des Fachkräftemangels und des Wunsches, attraktiver Arbeitgeber zu sein, dürften aber viele Unternehmen mitziehen.
Der Tipp: Sprechen Sie Ihren Arbeitgeber aktiv auf die Möglichkeit an. Fragen Sie nach, ob die steuerfreie Prämie 2026 geplant ist – und ob vielleicht sogar ein steuerfreier Gutschein statt einer normalen Überweisung möglich ist. Das bringt nicht nur mehr Netto, sondern fühlt sich auch mehr nach „Danke“ an.
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