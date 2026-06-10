Bis zu 500 Euro extra: Geld vom Chef ohne Steuern!

Steuerfrei, aber sozialversicherungspflichtig

Doch Vorsicht: Das Kleingedruckte lesen sollte man immer. Zwar ist die Prämie von der Lohnsteuer befreit, nicht jedoch von der Sozialversicherung. Das bedeutet: Die 500 Euro werden zwar nicht vom Finanzamt abgeschöpft, aber die Sozialversicherungsbeiträge werden fällig. Trotzdem bleibt unterm Strich deutlich mehr übrig als bei einem normalen Bruttolohn.