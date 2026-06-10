Politik nimmt E-Wirtschaft 2 Milliarden Euro weg

Das sei angesichts der aktuellen Krisen sogar wichtiger als früher gedacht. „Energiepolitik ist nicht nur Klimaschutz, sondern eine Sicherheitsfrage. Energie wird jetzt als Waffe eingesetzt“, drängt EAG-Chef Schitter. Nur durch mehr Eigenversorgung aus vielen Quellen können sich Österreich und Europa aus der derzeitigen Abhängigkeit und Erpressbarkeit lösen. Das müsse angesichts der höheren Bedrohung deutlich schneller als bisher gehen, mahnt er. Das kommende Ausbau-Beschleunigungsgesetz müsse daher konsequent umgesetzt werden. Zudem würde das Strom günstiger machen, laut Studie sind schon kurzfristig zwei Euro je Megawattstunde drin.