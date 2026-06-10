Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nachbesserung nötig?

Experten zum Budget: „Das wird nicht reichen“

Innenpolitik
10.06.2026 17:26
Hochrangige Experten des Landes bezweifeln, dass das Budgetdefizit erfolgreich bekämpft werden ...
Hochrangige Experten des Landes bezweifeln, dass das Budgetdefizit erfolgreich bekämpft werden kann.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Wirtschaftsexperten des Landes zollen der Bundesregierung durchaus Respekt für ihr Doppelbudget. Allerdings wird dieses nach Ansicht von WIFO, IHS und Fiskalrat zur Erreichung des angestrebten Budgetziels von drei Prozent bis 2028 nicht reichen.

0 Kommentare

„Das wird schlicht nicht reichen“, hält Fiskalratschef Christoph Badelt fest. Auf die notwendigen kurzfristigen Konsolidierungsmaßnahmen müssten längst überfällige strukturelle Reformen folgen, um den Haushalt längerfristig auf solide Grundlage zu stellen, fordern WIFO-Ökonomin Margit Schratzenstaller und IHS-Chef Holger Bonin.

Finanzminister Markus Marterbauer mit Fiskalratschef Christoph Badelt
Finanzminister Markus Marterbauer mit Fiskalratschef Christoph Badelt(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Droht Verlängerung des Defizitverfahrens?
Laut den Berechnungen des IHS werde das Budgetdefizit 2028 schon unter den jetzigen Bedingungen bei 3,2 oder 3,3 Prozent des BIP liegen und damit über der erlaubten Drei-Prozent-Grenze. Dazu kommen noch die Unsicherheit was geopolitische Krisen sowie mögliche höhere Defizite der Länder betreffe, warnt Bonin. Der Fiskalrat, der allerdings zahlreiche von der Regierung angekündigte Maßnahmen aufgrund mangelnder Konkretisierung nicht mit einberechnet, geht weiter von einem Defizit von rund 3,8 Prozent im Jahr 2028 aus, was eine Verlängerung des EU-Defizitverfahrens bedeuten würde.

Die Infografik zeigt Österreichs Budgetzahlen von 2000 bis 2031. Das Liniendiagramm oben stellt den Überschuss oder das Defizit im Staatshaushalt dar. Der größte Negativwert wurde 2020 mit minus 8,2 Prozent erreicht. Ab 2026 wird ein Defizit von etwa minus 3,5 Prozent prognostiziert, was über der EU-Grenze von minus 3,0 Prozent liegt. Das Balkendiagramm unten zeigt die Staatsverschuldung, die seit 2010 deutlich über der EU-Grenze von 60 Prozent liegt und bis 2031 weiter ansteigt. Quelle: BMF.

Kritisch sehen die Ökonomen vor allem das Fehlen ausreichender Puffer und tiefgreifender Strukturreformen. WIFO-Expertin Schratzenstaller warnt, dass bei schwächerer Konjunktur schon nächstes Jahr nachgebessert werden müsse. Sowohl sie als auch IHS-Chef Bonin fordern Reformen etwa im Förderwesen, Gesundheits-, Bildungs- und Pensionssystem sowie im Föderalismus. Zwar erkennen die Experten erste Reformansätze, etwa bei Förderungen oder der Arbeitslosenversicherung, insgesamt dominierten aber kurzfristige Maßnahmen statt struktureller Änderungen.

WIFO-Expertin Margit Schratzenstaller
WIFO-Expertin Margit Schratzenstaller(Bild: Martin A. Jöchl)
IHS-Chef Holger Bonin
IHS-Chef Holger Bonin(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Abbau klimaschädlicher Subventionen zu gering
Positiv bewertet werden Investitionen in Bildung und Arbeitsmarkt sowie die deutliche Erhöhung des Frauenbudgets. Kritik gibt es hingegen an der breiten Senkung der Lohnnebenkosten („Gießkannenprinzip“), den Kürzungen im ÖBB-Rahmenplan und fehlenden Klimainvestitionen. Schratzenstaller bemängelt zudem, dass der Abbau klimaschädlicher Subventionen zu gering ausfalle und mit der Wiedereinführung des Agrardiesels sogar neue klimaschädliche Anreize geschaffen würden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
10.06.2026 17:26
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
111.517 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
90.000 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
87.284 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1603 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1563 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1171 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Mehr Innenpolitik
US-Präsident zündelt
Trump droht Mullahs: Noch „heute“ weitere Angriffe
Nachbesserung nötig?
Experten zum Budget: „Das wird nicht reichen“
Im Budget verankert
Regierung nimmt mit Paketsteuer Klagen „in Kauf“
Brief an Mitglieder
ORF-Bosse rufen Räte zu „freier Entscheidung“ auf
1,6 Mrd. Euro bis 2031
ÖBB ebenfalls massiv von Einsparungen betroffen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf