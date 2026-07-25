„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit

War hier ein Profi am Werk? Um 13.05 Uhr sieht man einen dunkelblauen Audi A6 Kombi auf den Parkplatz fahren. Der Fahrer, ein augenscheinlich älterer Herr, steigt aus, sieht sich kurz am Parkplatz um. Dann geht er schnurstracks zum Abstellraum, schnappt sich den Golfwagen, spaziert damit an mehreren Überwachungskameras vorbei zurück zu seinem Auto und ist zehn Minuten später wieder fort.