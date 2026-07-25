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Bei der Tat gefilmt

„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit

Oberösterreich
25.07.2026 07:50
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Rund 15.000 Euro soll die Golfausrüstung wert sein, die Unternehmer Leopold L. in Feldkirchen an der Donau (OÖ) am helllichten Tag gestohlen wurde. Offenbar kannte sich der mutmaßliche Täter vor Ort aus, der Coup dauerte nur wenige Minuten. Von der Versicherung bekommt der Golfspieler nichts. 

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War hier ein Profi am Werk? Um 13.05 Uhr sieht man einen dunkelblauen Audi A6 Kombi auf den Parkplatz fahren. Der Fahrer, ein augenscheinlich älterer Herr, steigt aus, sieht sich kurz am Parkplatz um. Dann geht er schnurstracks zum Abstellraum, schnappt sich den Golfwagen, spaziert damit an mehreren Überwachungskameras vorbei zurück zu seinem Auto und ist zehn Minuten später wieder fort.

Mit diesem dunkelblauen Audi A6 Avant soll der mutmaßliche Täter unterwegs sein
Mit diesem dunkelblauen Audi A6 Avant soll der mutmaßliche Täter unterwegs sein(Bild: Überwachungsvideo, Krone KREATIV)

Schwager sah ihn noch
All das hat sich am Mittwoch beim Golfclub Donau in Feldkirchen zugetragen. „Mein Schwager hat ihn dort sogar noch gesehen und geglaubt, er sei ein Kunde, dem ich so eine Golfbag geschenkt habe“, ist Leopold L. verwundert. Der ortsansässige Unternehmer hatte zuvor mit wichtigen Kunden Golf gespielt.

Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.(Bild: Überwachungsvideo)
Das gestohlene blaue Wagerl ist elektrisch betrieben, die Golftasche mit Firmenlogo ...
Das gestohlene blaue Wagerl ist elektrisch betrieben, die Golftasche mit Firmenlogo handgefertigt. Mit den 14 Schlägern, Jacken, Brillen und Accessoires kommt das Gefährt auf rund 15.000 Euro Wert.(Bild: privat)

Abstellraum war offen
Bevor er mit diesen außerhalb zu Mittag aß, stellte er das Gerät – eine handgemachte Golftasche mit Firmenlogo mit 14 Profi-Schlägern und allerlei kostspieligen Accessoires auf einem elektrisch betriebenen Wagen – in den Abstellraum am Golfplatz. „Der war aber leider offen, deswegen steigen alle Versicherungen aus“, so L.

Der geschätzte Wert der Beute: sportliche 15.000 Euro. Was den Unternehmer ratlos zurücklässt: „Der Tatverdächtige auf dem Video scheint sich genau auszukennen. Er wusste, wo der Abstellraum ist, und er hat sich mein Golfwagerl genommen, was zu diesem Zeitpunkt wohl das teuerste dort war.“

Seelenruhig spazierte der mutmaßliche Täter mit dem Golfwagerl an anderen Gästen vorbei.
Seelenruhig spazierte der mutmaßliche Täter mit dem Golfwagerl an anderen Gästen vorbei.(Bild: Überwachungsvideo, Krone KREATIV)

Hinweise erbeten
Die Polizei wird die Überwachungsvideos am Montag unter die Lupe nehmen. Der mutmaßliche Täter trug ein weißes Polohemd, eine blaue kurze Hose und rote Schuhe. Wer ihn oder den Audi kennt, soll sich bei den Beamten melden. 

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