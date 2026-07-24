Verdächtiger kündigte Banküberfall per Zettel an

Danach habe der 20-Jährige ein Küchenmesser hochgehalten und den hinter einem Tresen sitzenden Bankmitarbeiter „relativ schnell“ angegriffen, ihm mehrere Messerstiche versetzt, sagte Robert Fuchs weiter. Das Opfer habe gar keine Chance mehr gehabt, dem Tatverdächtigen Geld auszuhändigen. Zeuginnen und Zeugen, darunter ein Kundenehepaar mit einem kleinen Kind, zogen den Verletzten dann in einen anderen Raum. Der 20-Jährige ging wiederum in den hinteren Bereich der Bankfiliale, die Zeuginnen und Zeugen alarmierten die Polizei. Ihnen sei es mithilfe der Einsatzkräfte dann gelungen, sich selbst und den verletzten Mitarbeiter über ein Fenster aus dem Gebäude in Sicherheit zu bringen. Der Mann starb wenig später in einem Krankenhaus.