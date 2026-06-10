„Kürzt bei Zukunft“: Opposition zerreißt Budget

SPÖ und NEOS streichen Erfolge hervor

Auch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verteidigten im Kurznachrichtendienst Bluesky das Budget jeweils auf ihre Weise. Babler sprach von einem Budget in Zeiten der Krise und des Spardrucks. Dennoch habe man Studiengebühren und eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters verhindert. Der SPÖ-Chef verwies insbesondere auf die Offensivmaßnahmen in Pflege, Kinderbetreuung und Elementarpädagogik und den Beitrag von Banken und Unternehmen zur Konsolidierung. Meinl-Reisinger betonte, dass man Planungssicherheit für zwei Jahre schaffe, der Haushalt nachhaltig saniert und gezielt in Bildung, Unternehmen und Familien investiert werde. „Jeder leistet seinen Beitrag – gerade auch die Politik, damit Lasten fair verteilt werden und Generationengerechtigkeit gelingt“, so Meinl-Reisinger.