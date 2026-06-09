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Hohe Hardwarenachfrage

China profitiert unerwartet stark vom KI-Boom

Digital
09.06.2026 10:57
Obwohl von den USA sanktioniert, profitiert China massiv vom globalen KI-Boom.
Obwohl von den USA sanktioniert, profitiert China massiv vom globalen KI-Boom.(Bild: Dilok - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Chinas Exporte haben im Mai dank einer starken Nachfrage nach Halbleitern und Hardware für Künstliche Intelligenz (KI) sowie vorgezogener Bestellungen aus dem Ausland überraschend deutlich angezogen. Die Ausfuhren stiegen in Dollar gerechnet um 19,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die chinesische Zollbehörde am Dienstag mitteilte. Ökonomen hatten lediglich mit einem Zuwachs von 15 Prozent gerechnet.

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Auch die Importe legten mit einem Anstieg von 27,4 Prozent stärker zu als erwartet, der Handelsbilanzüberschuss kletterte auf 105,43 Milliarden Dollar. Ausländische Käufer zogen Bestellungen vor, um sich gegen steigende Energiekosten infolge des Nahost-Krieges abzusichern.

Die Regierung in Peking steht inzwischen international zunehmend unter Druck, den heimischen Konsum zu stärken. Kritiker warnen, dass die starke Abhängigkeit von importierten Vorprodukten und Re-Exporten den Handel verzerre.

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Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wies in der vergangenen Woche darauf hin, dass fast 60 Prozent der Marktanteilsgewinne chinesischer Unternehmen auf Subventionen zurückzuführen seien. Zudem ergab eine Studie der US-Notenbank Fed, dass der chinesische Handelsüberschuss gemessen am weltweiten Bruttoinlandsprodukt die Marke von einem Prozent überschritten hat.

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