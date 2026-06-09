China profitiert unerwartet stark vom KI-Boom

Chinas Exporte haben im Mai dank einer starken Nachfrage nach Halbleitern und Hardware für Künstliche Intelligenz (KI) sowie vorgezogener Bestellungen aus dem Ausland überraschend deutlich angezogen. Die Ausfuhren stiegen in Dollar gerechnet um 19,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die chinesische Zollbehörde am Dienstag mitteilte. Ökonomen hatten lediglich mit einem Zuwachs von 15 Prozent gerechnet.