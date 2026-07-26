Trump will Diplomatie eine Chance geben

Die USA stellten über das Wochenende ihre Angriffe ein – nach 13 Nächten in Folge. Auch vom Iran wurden keine Attacken auf Nachbarländer bekannt. Das Mullah-Regime betonte, man werde die Gegenschläge auf Verbündete der Vereinigten Staaten im Nahen Osten so lange unterbrechen, so lange die USA die Waffen schweigen lassen. Der US-Fernsehsender CBS berichtete unter Berufung auf Insider, die US-Angriffe seien ausgesetzt worden, weil am Freitag ein Vermittler des Omans zu Gesprächen nach Teheran gereist sei.