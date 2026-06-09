Uber bringt Robotertaxis schon bald nach London

Fahrfunktionen basieren auf KI

Zum Einsatz kommen Elektroautos von Ford, die mit Kameras und Radarsystemen ausgestattet sind. Die Fahrfunktionen von Wayve basieren auf Künstlicher Intelligenz. Fischer sagte, die Technologie werde in London seit 2018 getestet. Uber erklärte, die Fahrt mit einem autonomen Fahrzeug werde nicht mehr kosten als der reguläre Uber-Dienst.