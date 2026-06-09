Uber bringt Robotertaxis schon bald nach London

Der Transportanbieter Uber rechnet mit dem Einsatz von Robotaxis in London in wenigen Monaten. Seit Montag könnten sich Nutzer für Mitfahrten in autonomen Autos anmelden. Ausständig sei noch die Freigabe durch die britische Verkehrsaufsicht. Die Autos nutzten Technologie des britischen Start-ups Wayve, teilte Uber am Montag mit.
Wayve-Chefin Kaity Fischer sagte, es sei das erste Mal, dass Passagiere in Großbritannien ein autonomes Fahrzeug nutzen könnten. Zunächst seien noch Sicherheitsfahrer an Bord.
Fahrfunktionen basieren auf KI
Zum Einsatz kommen Elektroautos von Ford, die mit Kameras und Radarsystemen ausgestattet sind. Die Fahrfunktionen von Wayve basieren auf Künstlicher Intelligenz. Fischer sagte, die Technologie werde in London seit 2018 getestet. Uber erklärte, die Fahrt mit einem autonomen Fahrzeug werde nicht mehr kosten als der reguläre Uber-Dienst.
Die britische Regierung hatte 2025 angekündigt, in diesem Jahr Pilotprojekte ohne Sicherheitsfahrer zu genehmigen. Allerdings müssen auch die örtlichen Behörden ihr grünes Licht für den kommerziellen Einsatz geben.
Auch die Alphabet-Tochter Waymo testet ihre autonomen Fahrzeuge in London und hat eine Markteinführung in diesem Jahr angekündigt. Zudem planen Uber und sein Rivale Lyft Tests der Fahrzeuge des chinesischen Anbieters Baidu in London.
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